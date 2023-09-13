Фейк или первый контакт? Мир спорит о подлинности тел "инопланетян" из Перу

Несколько дней назад уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента Мексики мумии, которые, по его словам, принадлежат инопланетянам. Разбираемся, что из себя представляют "тела", что о них говорят ученые, российский шоу-бизнес и причем здесь подмосковный Реутов.



Три пальца и нет зубов

Фото: facebook.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Jaime Maussan

Мумии были представлены депутатам в двух маленьких ящиках. Под присягой уфолог рассказал, что они были обнаружены в Перу в шахтах с диатомовыми водорослями возле городов Пальпа и Наска в 2016 году. Тела выглядят как останки существ маленького роста, с большими удлиненными головами и тремя пальцами на руках. Также у них легкие прочные кости и отсутствуют зубы.



Хайме Мауссан уфолог Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции. Радиоуглеродный анализ, проведенный Национальным автономным университетом Мексики, свидетельствует, что им тысяча лет.

Уфолог утверждал, что ДНК существ на 30% отличается от генетического материала человека. Кроме того, в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с химическими элементами – кадмием и осмием.

Мумиями заинтересовались в НАСА. Американский астрофизик Дэвид Спергел на брифинге управления 14 сентября предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом образцами тел, если такие есть.

"Я бы рекомендовал так: если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, и мы посмотрим, что там", – сказал он.

В свою очередь, министр культуры Перу Лесли Уртеагу уже опровергла внеземное происхождение "тел", заявив, что они были сделаны из костных останков доиспанского периода. Кроме того, ее заинтересовал другой вопрос: как они были вывезены из страны, ведь это уже подсудное дело.

"Эта тема обсуждается в министерстве уже много лет, мы гораздо раньше узнали об этом предполагаемом "открытии". Могу сказать, что в тот момент министерство культуры возбудило уголовное дело против лиц, которые имели отношение к этим господам, и я сейчас намерена запросить информацию, чтобы понимать, что произошло с тех пор", – подчеркнула она в беседе со СМИ.

"Очередная история-фейк"

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Jaime Maussan

Большинство ученых сразу же раскритиковали "открытие" уфолога. Например, популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала Александр Соколов считает, что тела "гуманоидов" – всего лишь подделка из костей, сообщает "Газета.ру".





Александр Соколов популяризатор науки Перуанские сбытчики всякого ворованного антиквариата изготавливают [их] из костей, которые выгребают из старых захоронений. Из них мастерят вот эти чушки. То есть это кукла, сделанная из костей животных, обмазанная каким-то составом, сверху чем-то там присыпанная для того, чтобы обмануть всякие методы датирования.

По словам эксперта, тела делают из костей людей и животных вперемешку, а головы – из черепов лам. Им отпиливают лицевую часть, чтобы получилась тупая мордочка. Соколов подчеркнул, что в Перу работает целая группировка контрабандистов и черных копателей, которые разрушают старинные погребения, продают награбленные артефакты и изготавливают такие подделки, чтобы сбывать любителям древности.

Биолог Александр Панчин тоже уверен в неточности выводов уфолога.

"Совершенно непонятно, какой анализ мог установить инопланетное происхождение образцов. В сообщениях авторы "открытия" утверждают, что треть ДНК образцов была "неизвестной". Но уже само наличие ДНК говорит скорее о земном происхождении образцов, так как нет никаких оснований думать, что инопланетяне будут иметь ДНК", – написал ученый в своем блоге.

Он подчеркнул, что поспешность, с которой сделаны громкие заявления, и форма презентации намекают, что это "очередная история-фейк".

Научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульета Фиерро тоже заявила, что предположения уфолога "не имеют смысла". Она также опровергла слова Хайме Мауссана о том, что университет подтвердил его теорию о происхождении мумий.

Но даже после шквала критики уфолог не сдается: он продолжает утверждать, что оппоненты не имеют доказательств, опровергающих его утверждения. Мауссан заявил агентству Reuters, что он и его коллеги проводили расследование много лет, а противники ограничиваются лишь разговорами.



Не в Перу, так в России

Находку обсуждают не только ученые всего мира, но и пользователи Сети и даже звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Катя Лель, которая уже много лет рассказывает о личном общении с внеземными цивилизациями, заявила телегам-каналу Shot, что обнаруженные тела очень похожи на "укравших у нее зубы инопланетян".



Катя Лель певица Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество, разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям.

Ранее исполнительница утверждала , что в 16-летнем возрасте инопланетяне украли у нее три зуба на нижней челюсти. Процесс произошел без крови и боли, при этом пришельцы даже не стерли ей память. Катя Лель говорит, что спустя некоторое время представители внеземных цивилизаций часто увозили ее в разные измерения на своем космическом корабле. Сейчас певица уверена – очень скоро весь мир убедится в существовании инопланетян.

Тема пришельцев волнует и жителей подмосковного Реутова – паблики в соцсетях регулярно передают сообщения людей, которые видели НЛО над городом. Подобная история произошла пару дней назад. Один из телеграм-каналов опубликовал видео ночного неба, на котором видна светящаяся точка, которая быстро ушла ввысь. Местные СМИ уже предположили: может быть, найденные в Перу гуманоиды посещали и Реутов?

"Также такое снимала на видеофиксатор. Показывала всем, никто так и не понял, что это", – написала одна из пользователей.

"Я тоже у нас на небе видела не раз", – прокомментировала другая местная жительница.

Подобный НЛО в ночном небе видели и летом прошлого года. "Инопланетяне всегда проявляли значительной интерес к нашему наукограду. Не удивлюсь, если они подворовывают по ночам наши передовые технологии. Будьте начеку", – написал комментатор.

Однако большинство пользователей все-таки пытаются найти светящимся объектам логическое объяснение, предполагая, что это самолет или блик от камеры на окне.