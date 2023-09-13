Фейк или первый контакт? Мир спорит о подлинности тел "инопланетян" из Перу

Несколько дней назад уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента Мексики мумии, которые, по его словам, принадлежат инопланетянам. Разбираемся, что из себя представляют "тела", что о них говорят ученые, российский шоу-бизнес и причем здесь подмосковный Реутов.
Три пальца и нет зубов
Мумии были представлены депутатам в двух маленьких ящиках. Под присягой уфолог рассказал, что они были обнаружены в Перу в шахтах с диатомовыми водорослями возле городов Пальпа и Наска в 2016 году. Тела выглядят как останки существ маленького роста, с большими удлиненными головами и тремя пальцами на руках. Также у них легкие прочные кости и отсутствуют зубы.
Уфолог утверждал, что ДНК существ на 30% отличается от генетического материала человека. Кроме того, в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с химическими элементами – кадмием и осмием.
Мумиями заинтересовались в НАСА. Американский астрофизик Дэвид Спергел на брифинге управления 14 сентября предложил мексиканским властям поделиться с мировым сообществом образцами тел, если такие есть.
"Я бы рекомендовал так: если у вас есть что-то странное, предоставьте мировому научному сообществу доступ к образам, и мы посмотрим, что там", – сказал он.
В свою очередь, министр культуры Перу Лесли Уртеагу уже опровергла внеземное происхождение "тел", заявив, что они были сделаны из костных останков доиспанского периода. Кроме того, ее заинтересовал другой вопрос: как они были вывезены из страны, ведь это уже подсудное дело.
"Эта тема обсуждается в министерстве уже много лет, мы гораздо раньше узнали об этом предполагаемом "открытии". Могу сказать, что в тот момент министерство культуры возбудило уголовное дело против лиц, которые имели отношение к этим господам, и я сейчас намерена запросить информацию, чтобы понимать, что произошло с тех пор", – подчеркнула она в беседе со СМИ.
"Очередная история-фейк"
Большинство ученых сразу же раскритиковали "открытие" уфолога. Например, популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала Александр Соколов считает, что тела "гуманоидов" – всего лишь подделка из костей, сообщает "Газета.ру".
По словам эксперта, тела делают из костей людей и животных вперемешку, а головы – из черепов лам. Им отпиливают лицевую часть, чтобы получилась тупая мордочка. Соколов подчеркнул, что в Перу работает целая группировка контрабандистов и черных копателей, которые разрушают старинные погребения, продают награбленные артефакты и изготавливают такие подделки, чтобы сбывать любителям древности.
Биолог Александр Панчин тоже уверен в неточности выводов уфолога.
"Совершенно непонятно, какой анализ мог установить инопланетное происхождение образцов. В сообщениях авторы "открытия" утверждают, что треть ДНК образцов была "неизвестной". Но уже само наличие ДНК говорит скорее о земном происхождении образцов, так как нет никаких оснований думать, что инопланетяне будут иметь ДНК", – написал ученый в своем блоге.
Он подчеркнул, что поспешность, с которой сделаны громкие заявления, и форма презентации намекают, что это "очередная история-фейк".
Научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульета Фиерро тоже заявила, что предположения уфолога "не имеют смысла". Она также опровергла слова Хайме Мауссана о том, что университет подтвердил его теорию о происхождении мумий.
Но даже после шквала критики уфолог не сдается: он продолжает утверждать, что оппоненты не имеют доказательств, опровергающих его утверждения. Мауссан заявил агентству Reuters, что он и его коллеги проводили расследование много лет, а противники ограничиваются лишь разговорами.
Не в Перу, так в России
Находку обсуждают не только ученые всего мира, но и пользователи Сети и даже звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Катя Лель, которая уже много лет рассказывает о личном общении с внеземными цивилизациями, заявила телегам-каналу Shot, что обнаруженные тела очень похожи на "укравших у нее зубы инопланетян".
Тема пришельцев волнует и жителей подмосковного Реутова – паблики в соцсетях регулярно передают сообщения людей, которые видели НЛО над городом. Подобная история произошла пару дней назад. Один из телеграм-каналов опубликовал видео ночного неба, на котором видна светящаяся точка, которая быстро ушла ввысь. Местные СМИ уже предположили: может быть, найденные в Перу гуманоиды посещали и Реутов?
"Также такое снимала на видеофиксатор. Показывала всем, никто так и не понял, что это", – написала одна из пользователей.
"Я тоже у нас на небе видела не раз", – прокомментировала другая местная жительница.
Подобный НЛО в ночном небе видели и летом прошлого года. "Инопланетяне всегда проявляли значительной интерес к нашему наукограду. Не удивлюсь, если они подворовывают по ночам наши передовые технологии. Будьте начеку", – написал комментатор.
Однако большинство пользователей все-таки пытаются найти светящимся объектам логическое объяснение, предполагая, что это самолет или блик от камеры на окне.
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