Уфолог представил парламенту Мексики останки двух "инопланетян"

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Уфолог из Мексики Хайме Мауссан представил в парламенте страны мумии двух гуманоидов, которые, как он утверждает, доказывают существование инопланетян. Об этом рассказали в издании Infobae.

По словам специалиста, этих гуманоидов нашли в 2016 году в перуанском городе Наска. Эти существа выглядят как останки гуманоидов ростом примерно в 170 сантиметров, с огромными головами, но без зубов, с тремя пальцами на конечностях, а также легкими и прочными костями. Уфолог добавил, что на их отпечатках пальцев прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у обычного человека.

"Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", – отметил уфолог.

Как утверждает Мауссан, ссылаясь на проведенное радиоуглеродное исследование Национального автономного университета Мексики, этим гуманоидам около 1 тысячи лет. Кроме того, экспертиза останков продемонстрировала, что ДНК существ на 30% отличается от биоматериалов людей.

Однако российский популяризатор науки Александр Соколов заявил "Газете.ру", что эти гуманоиды в действительности составлены из древних останков людей и животных.

Как утверждает Соколов, на самом деле такие фигуры являются подделкой. По его словам, в Перу сбытчики украденного антиквариата делают их из костей старых захоронений. Он также отметил, что за этим стоят контрабандисты и "черные копатели".

"В Перу в течение многих поколений занимаются торговлей этими древностями, и в том числе торговлей подделками, которые продают богатеньким гринго", – подытожил эксперт.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан сообщил, что инопланетяне прилетали на Землю. Нолан высказал предположение, что люди встречали их и раньше, однако, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили ничего необычного.

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