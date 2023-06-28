Певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

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Российская певица Катя Лель заявила, что пришельцы с других планет уже неоднократно спасали Землю от ядерной войны. Об этом она рассказала в программе телеканала Москва 24 "Историс. Откройте, Давид!".

Телеведущий Давид Виннер поинтересовался у певицы, почему высшие цивилизации, видя, что человечество идет к краю, не вмешиваются.

"Нами играют, конечно, нас проверяют. По вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, <...> но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск – полное уничтожение планеты,<...> они спасали от ядерной войны человечество и не раз", – пояснила исполнительница.

По словам Лель, доказательства вмешательства инопланетян в дела землян есть у "знающих людей".

"Я бы очень хотела, чтобы они как можно больше внедрялись в жизни людей, помогая раскрывать сознание и осознанность, (объясняя. – Прим. ред.) что хорошо, что плохо, как не надо жить, как не надо уничтожать друг друга", – подытожила Лель.

Лель в интервью заявила и о вторжении рептилоидов. Как, по мнению певицы, высшая цивилизация помогает человечеству – эксклюзивно в "Историс. Откройте, Давид!".

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне с вероятностью в 100% прилетали на Землю и сейчас они все еще остаются на планете.

