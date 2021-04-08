Футболист "Реал Мадрида" рассказал, что видел НЛО

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Фото: AP Photo/Bernat Armangue, File
Футболист испанского клуба "Реал Мадрид", выступающий за "Тоттенхэм Хотспур" на правах аренды, рассказал, что видел НЛО. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Существует много теорий заговора, и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов. Я знаю, что некоторые НЛО – это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", – сказал Гарет Бэйл.
Ранее директор центра уфологических исследований Валерий Уваров рассказал о случаях, когда похищения пришельцами из человеческих фантазий воплотились в реальность.
Уваров отметил, что у инопланетян существует закон свободной воли, являющийся ключевым в их обществе. Это проявлялось в тех ситуациях, когда во время похищения человек в свободной форме высказывал свое нежелание быть взятым на борт инопланетного корабля.
Исследователи заметили НЛО во время стыковки российского космического корабля с МКС
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