Футболист "Реал Мадрида" рассказал, что видел НЛО

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Футболист испанского клуба "Реал Мадрид", выступающий за "Тоттенхэм Хотспур" на правах аренды, рассказал, что видел НЛО. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Существует много теорий заговора, и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов. Я знаю, что некоторые НЛО – это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО", – сказал Гарет Бэйл.

Ранее директор центра уфологических исследований Валерий Уваров рассказал о случаях, когда похищения пришельцами из человеческих фантазий воплотились в реальность.

Уваров отметил, что у инопланетян существует закон свободной воли, являющийся ключевым в их обществе. Это проявлялось в тех ситуациях, когда во время похищения человек в свободной форме высказывал свое нежелание быть взятым на борт инопланетного корабля.

