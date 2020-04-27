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Общество

27 апреля, 22:04

Пентагон опубликовал видео с НЛО

общество за рубежом

https://www.youtube.com/Eric Berger

На сайте Пентагона появились видеозаписи, на которых запечатлены неопознанные объекты. Один из роликов был снят в ноябре 2004 года, а остальные – в январе 2015 года, сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства.

Отмечается, что Пентагон не давал разрешения на обнародование данных видео, однако все они проникли в Сеть.

Так, на записях видны неявные летающие объекты, не похожие ни на самолеты, ни на вертолеты. Сходства с любыми известными летательными аппаратами отсутствуют.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подлинность кадров подтверждена ВМС. Демонстрируемые на видеозаписях воздушные явления до сих пор остаются неопознанными.

Ранее жители российских городов заявили об обнаружении в небе неопознанного летающего объекта. В соцсетях снимки непонятного явления не выложил только ленивый, однако в реальности все оказалось просто: люди увидели старт ракеты Тополь. Она взлетела Астраханской области и поразила цель на полигоне в Казахстане.

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