Жители Подмосковья сняли странный объект в небе

Фото неопознанного объекта в небе над Подмосковьем появились в социальных сетях. В кадр попало небольшое кольцо темного цвета. По словам специалистов, возможно, это дымовой вихрь из-за выброса каких-то веществ.
"Это не НЛО, сразу говорю! Его описание часто в интернете встречается – дымовой вихрь. Он загадочный, его можно отнести к природной аномалии", – рассказал телеканалу Москва 24 уфолог Юрий Сенькин.
Сторонники внеземных теорий пишут в соцсетях, что это кольцо – портал в другой мир, но инопланетяне забыли включить режим невидимости.
Подобная аномалия наблюдается довольно часто в разных странах. И каждое появление кольца провоцирует дискуссии в соцсетях.
Ранее военно-морские силы США признали, что появившиеся в Сети видео с неопознанными летающими объектами (НЛО) были сняты американскими пилотами и являются подлинными. Ролики были сняты в 2004 и 2015 годах. Отмечалось, что они не должны были быть опубликованы, но каким-то образом попали в Сеть.
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