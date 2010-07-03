Жители Подмосковья сняли странный объект в небе

Аномалия в небе. Жители Подмосковья увидели "НЛО"

Фото неопознанного объекта в небе над Подмосковьем появились в социальных сетях. В кадр попало небольшое кольцо темного цвета. По словам специалистов, возможно, это дымовой вихрь из-за выброса каких-то веществ.

"Это не НЛО, сразу говорю! Его описание часто в интернете встречается – дымовой вихрь. Он загадочный, его можно отнести к природной аномалии", – рассказал телеканалу Москва 24 уфолог Юрий Сенькин.

Сторонники внеземных теорий пишут в соцсетях, что это кольцо – портал в другой мир, но инопланетяне забыли включить режим невидимости.

Подобная аномалия наблюдается довольно часто в разных странах. И каждое появление кольца провоцирует дискуссии в соцсетях.

Ранее военно-морские силы США признали, что появившиеся в Сети видео с неопознанными летающими объектами (НЛО) были сняты американскими пилотами и являются подлинными. Ролики были сняты в 2004 и 2015 годах. Отмечалось, что они не должны были быть опубликованы, но каким-то образом попали в Сеть.

