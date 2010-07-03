В США официально признали случаи столкновений с НЛО

Фото: youtube.com/ To The Stars Academy of Arts & Science
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в Сети видео с неопознанными летающими объектами (НЛО) были сняты американскими пилотами и являются подлинными. Об этом сообщил научно-популярный журнал Popular Mechanics.
Ролики были сняты в 2004 и 2015 годах. Отмечается, что они не должны были быть опубликованы, но каким-то образом попали в Сеть.
На кадрах запечатлен момент столкновения американских военных самолетов с НЛО. Объекты выполняли сложные маневры, непосильные для современной техники.
Официальный представитель ВМС Джозеф Градишер назвал объекты "неопознанными воздушными явлениями". Американские военные так описывают любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты.
Они не стали подтверждать или опровергать то, что эти объекты могли иметь внеземное происхождение.
ВМС США в апреле 2019 года стали разрабатывать инструкции для персонала по информированию в случае встречи с НЛО.
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