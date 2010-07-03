Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российская певица Катя Лель рассказала в эфире ИА "НСН" о необычном происшествии, случившемся в ее жизни в 16-летнем возрасте. По словам артистки, она встретилась с представителями внеземных цивилизаций.

Произошло это в Нальчике 9 июня 1990 года, когда певица спала в комнате со своей старшей сестрой.

"Я вижу светящийся, мигающий пол и не понимаю, где нахожусь. Если бы я осознала, что нахожусь у них в корабле, у меня был бы разрыв сердца. Ощущение заторможенности. Вижу темно-коричневые кресла, на одном из которых сама сижу. Опять раздались голоса, и я понимаю, что уже раньше их слышала", – вспомнила Лель.

По словам артистки, пришелец явился ей в итоге в образе голубоглазого блондина "очень приятной внешности" в светло-коричневой кожаной куртке. Он, как утверждает певица, намеревался забрать ее с собой в другое измерение, но она смогла уговорить его повременить с этим, так как "на Земле нужно еще многое сделать". Закончилось все тем, что Лель очнулась в собственной комнате.

Как отметила певица, случившееся заставило ее "еще больше развиваться и открываться в духовном плане, в творческом плане", а также обрести смелость. Артистка добавила, что другие люди, сталкивавшиеся с подобным, стали заваливать ее письмами и благодарить за рассказ. Сейчас Катя Лель готовится выпустить свой девятый альбом, над которым она работала более пяти лет.

Ранее о своем контакте с инопланетянами рассказал британский певец Робби Уильямс. По его словам, однажды он видел НЛО так близко над собой, что мог бы попасть в него теннисным мячом. Артист добавил, что до сих пор не находит ответа на вопрос, что же именно произошло с ним в тот день.