Почти половина россиян верит в существование инопланетян – опрос

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В существование инопланетян верит почти половина россиян, 45 процентов респондентов считают, что жизнь существует вне нашей планеты. Каждый пятый соотечественник считает, что власти скрывают информацию о контактах, сообщается в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На сегодняшний день 42 процента наших сограждан думают, что представители внеземных цивилизаций не посещают Землю или их не существует", – уточняется в исследовании. Там также сказано, что 27 процентов россиян предположили, что внеземные расы скрываются от человечества.
Главными ответственными за сокрытие правды о наличии жизни на других планетах в глазах респондентов стали ученые. Им не доверяют 59 процентов опрошенных, большинство – 77 процентов – с неполным средним образованием. В том, что ученые уже знают истину, не сомневаются 42 процента граждан, в заблуждении научного сообщества убеждены около 42 процентов.
Абсолютное большинство россиян – 93 процента – считают доказанным тот факт, что Земля имеет форму шара. Лишь три процента заявили, что на самом деле она плоская.
В высадку астронавтов США на Луну не верит 57 процентов опрошенных. Они полагают, что американское правительство фальсифицировало материалы. Чаще всего в пользу этой теории высказывались люди со средним образованием. Каждый четвертый россиянин считает, что полет на Луну состоялся.
Опрос проводился 29–30 мая среди респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонное интервью. Объем выборки составил две тысячи человек.
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