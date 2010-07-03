Робби Уильямс рассказал о контакте с инопланетянами

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Британский певец, бывший участник группы Take That Робби Уильямс признался, что верит в существование внеземных форм жизни.

Во время съемок документального фильма "Паранормальный Диснейленд" артист рассказал о необычном происшествии в своей жизни, передает портал "Дни.ру".

"В своей жизни я видел много странных вещей и пережил такие моменты, которые до сих пор не могу объяснить. Я увидел такое явление (НЛО. – Прим. ред.) прямо над собой, и если бы в тот момент у меня был в руках теннисный мяч, то я мог бы попасть в него", – рассказал артист.

Согласно данным ВЦИОМ, в существование инопланетян верит почти половина россиян, 45 процентов респондентов считают, что жизнь существует вне Земли. Каждый пятый соотечественник считает, что власти скрывают информацию о контактах. Главными ответственными за сокрытие правды о наличии жизни на других планетах в глазах респондентов стали ученые. Им не доверяют 59 процентов опрошенных.