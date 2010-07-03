Робби Уильямс рассказал о контакте с инопланетянами

Британский певец, бывший участник группы Take That Робби Уильямс признался, что верит в существование внеземных форм жизни.
Во время съемок документального фильма "Паранормальный Диснейленд" артист рассказал о необычном происшествии в своей жизни, передает портал "Дни.ру".
"В своей жизни я видел много странных вещей и пережил такие моменты, которые до сих пор не могу объяснить. Я увидел такое явление (НЛО. – Прим. ред.) прямо над собой, и если бы в тот момент у меня был в руках теннисный мяч, то я мог бы попасть в него", – рассказал артист.
Согласно данным ВЦИОМ, в существование инопланетян верит почти половина россиян, 45 процентов респондентов считают, что жизнь существует вне Земли. Каждый пятый соотечественник считает, что власти скрывают информацию о контактах. Главными ответственными за сокрытие правды о наличии жизни на других планетах в глазах респондентов стали ученые. Им не доверяют 59 процентов опрошенных.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.