Уфолог объяснил, как обезопасить себя от похищения инопланетянами

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Директор центра уфологических исследований Валерий Уваров рассказал о случаях, когда похищения пришельцами из человеческих фантазий воплотились в реальность. Об этом сообщает News.ru.
Уваров отметил, что у инопланетян существует закон свободной воли, являющийся ключевым в их обществе. Это проявлялось в тех ситуациях, когда во время похищения человек в свободной форме высказывал свое нежелание быть взятым на борт инопланетного корабля.
Однако у этого принципа существует ряд исключений, при которых похищаемого могут забрать с собой даже против его желания, отметил эксперт.
"Так называемое похищение может быть осуществлено, если оно не связано с попыткой спасти или вытащить человека из какой-то критической ситуации, которую он не знает или не понимает. В этом случае это можно даже назвать помощью", – сказал уфолог.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что каждый второй россиянин не верит в существование инопланетян. Однако 23% россиян считают, что инопланетяне скрываются от землян, а каждый десятый (13%) предполагает, что власти скрывают от населения присутствие внеземного разума.
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