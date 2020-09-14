СМИ: японские Силы самообороны получили указания на случай встречи с НЛО

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с НЛО, сообщает ТАСС. Указания одобрены главой Минобороны Таро Коно и разосланы по ведомствам в письменном виде.

В инструкции содержится требование к летчикам в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника.

Также документ предписывает собрать информацию об объекте в максимально возможном объеме, провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии. Помимо этого, пилоты должны сделать фотографии или видео объекта.

Весной Коно распорядился подготовить инструкции для Сил самообороны на случай встречи с НЛО. В то же время тогда министр уточнил, что он не верит в их существование.

Ранее видео с НЛО опубликовал Пентагон. Сообщалось, что один из роликов был снят в ноябре 2004 года, а другие – в январе 2015 года.

