Более 35% россиян верит в существование инопланетян – ВЦИОМ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Каждый второй россиянин не верит в существование инопланетян, однако у 36% обратное мнение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, 23% россиян считают, что инопланетяне скрываются от землян. Каждый десятый (13%) предполагает, что власти скрывают от населения присутствие внеземного разума. Другие участники исследования на вопросы об инопланетянах затруднились ответить.
По данным ВЦИОМ, 94% россиян уверены, что Земля круглая и этому есть неопровержимые доказательства. 49% респондентов назвали высадку на Луну американских астронавтов в 1969 году фальсификацией Вашингтона.
Кроме того, россиян спросили о генно-модифицированных продуктах – 78% выразили мнение, что они опасны для здоровья. 72% опрошенных верит в эффективность вакцинации, но 21% назвали прививки бесполезными или вредными для здоровья.
Ранее уфолог Юрий Лушниченко рассказал, где можно встретить пришельцев. Специалист посоветовал непрерывно смотреть на небо с 10 утра до полудня: именно в эти часы можно заметить пролетающие по энергетическим трещинам НЛО.
Лушниченко отметил, что внимательный наблюдатель сможет увидеть даже иллюминаторы, двигатели и другие детали космического корабля. При этом проще всего отыскать самих пассажиров внеземных аппаратов, потому что человеку сложно поймать взглядом НЛО, пролетающие на огромной скорости. Уфолог добавил, что с наибольшей вероятностью столкнуться с инопланетянином можно в метрополитене.
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