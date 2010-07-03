Уфолог рассказал, как распознать инопланетянина в метро

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Глава частной космической компании "Галактика" Алия Прокофьева пообещала наградить миллионом рублей того, кому удастся доказать существование инопланетян. Уфолог считает, что гуманоида проще всего встретить в метро, сообщает "Вечерняя Москва".
Уфолог Юрий Лушниченко рассказал, где искать пришельцев, чтобы заполучить заветный миллион. Специалист посоветовал непрерывно смотреть на небо с 10 утра до полудня: именно в эти часы можно заметить пролетающие по энергетическим трещинам НЛО.
Лушниченко отметил, что внимательный наблюдатель сможет увидеть даже иллюминаторы, двигатели и другие детали космического корабля. При этом проще всего отыскать самих пассажиров внеземных аппаратов, потому что человеку сложно поймать взглядом НЛО, пролетающие на огромной скорости.
Уфолог добавил, что с наибольшей вероятностью столкнуться с инопланетянином можно в метрополитене. Хотя гуманоиды не похожи на людей, они носят специальные костюмы, которые помогают им скрыться в толпе.
"В основном это люди с лицами без эмоций. Они могут говорить очень тихо, что-то предлагать или даже куда-то звать. Слушать их, конечно, не стоит — прекратите все контакты и предоставьте общение специалистам", – посоветовал уфолог.
Верят ли москвичи в существование инопланетян
Эксперт также рассказал о нескольких видах пришельцев. Так, рептилоиды носят костюмы со сверхтонким покрытием, напоминающим чешуйки насекомых. Пришельцы-биороботы отличаются походкой вразвалку, как у матросов. А инопланетяне-драконы выводят из строя рамки и турникеты в метро с помощью своих костюмов.
Этим летом в соцсетях набрал популярность флешмоб, участники которого договорились устроить штурм секретной военной базы США "Зона 51". По слухам, американские власти прячут там инопланетян. В итоге идея штурма переросла в рок-фестиваль, люди и пришельцы не пострадали.
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