Певица Катя Лель рассказала о путешествии с инопланетянами в другие измерения

Фото: vk.com/Катя Лель

Российская певица Катя Лель заявила, что в 16 лет у нее забрали зубы, после чего высшая цивилизация начала переносить ее в разные измерения. Об этом она рассказала в интервью программе "Историс. Откройте, Давид!" телеканала Москва 24.

Ведущий Давид Виннер задал артистке вопрос, существует ли Ад. На это Лель сказала, что в мире есть "нечто низкочастотное и высокочастотное".

"Но я помню, когда в 16 лет забрали мои зубы, и меня стала забирать ночами высшая цивилизация в разные измерения, показывая свои планеты. И я помню хорошо случай, который меня шокировал: меня подвели к огромной-огромной яме, и я вижу там ну вот, как говорят, что-то есть, какие-то скрещенные животные с людьми, какой-то ужас, хаос", – рассказала Лель.

По словам певицы, неизвестные силы сказали ей, что душа не должна так жить. Чтобы не попасть в это шокирующее место, продолжила Лель, следует "идти по душе своей и по поступкам своим".

Лель в интервью заявила и о вторжении рептилоидов. Как, по мнению певицы, высшая цивилизация помогает человечеству – эксклюзивно в "Историс. Откройте, Давид!".

Певица неоднократно заявляла, что вступала в контакт с инопланетной жизнью. Еще в 2019 году Лель рассказала, что к ней явился пришелец в образе голубоглазого блондина "очень приятной внешности" в светло-коричневой кожаной куртке.

Она поделилась, что инопланетянин хотел забрать ее с собой в другое измерение, однако она смогла уговорить его повременить с этим, ведь "на Земле нужно еще многое сделать".