Пентагон не нашел никаких доказательств посещения Земли пришельцами – СМИ

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Министерство обороны США не нашло никаких доказательств посещения Земли пришельцами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на отчете Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) о деятельности властей США.

Эксперты составили документ, который представляет собой обзор всех официальных расследования на тему неопознанных летающих объектов (НЛО), найденных на территории США, а также содержимого правительственных архивов.



"Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации", – уточнили аналитики.

Также ведомство опровергло утверждение, что власти США якобы долгое время разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО.

В конце 2023 года очевидцы заметили НЛО в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, который пролетел мимо самолета с президентом США Джо Байденом на борту.

Ранее российская певица Катя Лель заявила, что пришельцы с других планет якобы уже неоднократно спасали Землю от ядерной войны.

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