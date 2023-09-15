Дивный мир за неделю: пришельцы-фальшивки, ленивый рекорд и креветка-убийца

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Ленивые соревнования

В Черногории до сих пор проходит ежегодный чемпионат по лени, который начался еще 18 августа. По правилам, все участники должны оставаться в горизонтальном положении – вставать разрешается только для посещения туалета раз в восемь часов. Уточняется, что спустя три недели из 21 "атлета" осталось семь.

Для победы нужно "перележать" соперников. Победитель получит тысячу евро (более 103 тысяч рублей). Уже сейчас участники установили рекорд: они находятся в горизонтальном положении более 600 часов, пишет издание CGTN. Эти игры стали самыми длинными за всю историю проведения.

Инопланетные гости

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jaimemaussan

Мумии двух гуманоидов, которые якобы доказывают существование инопланетян, представил на этой неделе уфолог Хайме Мауссан в мексиканском парламенте. По словам ученого, тела небольшого роста с крупными головами и тремя пальцами на конечностях обнаружили еще в 2016 году в перуанском городе Наски.

Согласно исследованию, на которое ссылается Мауссан, гуманоидам около одной тысячи лет, а их ДНК на 30% отличается от биоматериалов людей. Позднее министр культуры Перу Лесли Уртеагу разрушила мечты всех фанатов "внеземных" тем и сообщила, что "тела" сделаны из останков костей доиспанского периода – их якобы незаконно вывезли из страны несколько лет назад.

Неудачный спуск

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/markdickey

В Турции спасли американского спелеолога Марка Дики, который на девять дней застрял в пещере Морка, сообщает CNN. Начиналось все нормально: он, как обычно, спустился под землю, но на глубине 1 036 метров у него началось внутреннее кровотечение. Дики успел сообщить об этом коллегам на поверхности, и уже в скором времени к нему на помощь примчались специалисты.

Всего в операции участвовали 150 человек из разных стран. Спасатели добрались до мужчины и подняли его к лагерю экспедиции на глубине 500 метров, где врачи сделали ему переливание крови. Спустя еще два дня спелеолога подняли на поверхность.

Шнобелевские открытия

Очередная церемония вручения Шнобелевской премии (дается за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом – задуматься". – Прим. ред.) прошла в онлайн-формате. В этом году по машиностроению награды удостоились эксперименты по оживлению пауков для их последующего использования как механических инструментов захвата.

В сфере общественного здравоохранения победило изобретение Стэнфордского туалета: это устройство, которое может провести анализ продуктов жизнедеятельности. В области физики лучшей признана работа по измерению степени "влияния половой активности анчоусов" на перемешивание воды в океане.

В свою очередь, в области медицины первенство присудили за использование трупов для исследования количества волос в обеих ноздрях человека. А в психологии одержал победу эксперимент, направленный на определение числа прохожих, останавливающихся посмотреть вверх, когда они видят других смотрящих в том же направлении людей.

Кровожадная креветка

В Крыму в реке Салгир ученые обнаружили креветок, которые принадлежат к хищному виду Dikerogammarus villosus, сообщает сайт "Комсомольской правды". Такие обитатели могут быть опасны для экосистемы, поскольку бесцеремонно вытесняют других жителей водоемов, обеспокоены ученые.

Размер "креветок-убиц" составляет всего три миллиметра, но они могут вырасти до трех сантиметров. Славятся они своим агрессивным поведением, причем добычу часто оставляют недоеденной.