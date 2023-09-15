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15 сентября, 19:46

Общество

Дивный мир за неделю: пришельцы-фальшивки, ленивый рекорд и креветка-убийца

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Ленивые соревнования

В Черногории до сих пор проходит ежегодный чемпионат по лени, который начался еще 18 августа. По правилам, все участники должны оставаться в горизонтальном положении – вставать разрешается только для посещения туалета раз в восемь часов. Уточняется, что спустя три недели из 21 "атлета" осталось семь.

Для победы нужно "перележать" соперников. Победитель получит тысячу евро (более 103 тысяч рублей). Уже сейчас участники установили рекорд: они находятся в горизонтальном положении более 600 часов, пишет издание CGTN. Эти игры стали самыми длинными за всю историю проведения.

Инопланетные гости

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jaimemaussan

Мумии двух гуманоидов, которые якобы доказывают существование инопланетян, представил на этой неделе уфолог Хайме Мауссан в мексиканском парламенте. По словам ученого, тела небольшого роста с крупными головами и тремя пальцами на конечностях обнаружили еще в 2016 году в перуанском городе Наски.

Согласно исследованию, на которое ссылается Мауссан, гуманоидам около одной тысячи лет, а их ДНК на 30% отличается от биоматериалов людей. Позднее министр культуры Перу Лесли Уртеагу разрушила мечты всех фанатов "внеземных" тем и сообщила, что "тела" сделаны из останков костей доиспанского периода – их якобы незаконно вывезли из страны несколько лет назад.

Неудачный спуск

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/markdickey

В Турции спасли американского спелеолога Марка Дики, который на девять дней застрял в пещере Морка, сообщает CNN. Начиналось все нормально: он, как обычно, спустился под землю, но на глубине 1 036 метров у него началось внутреннее кровотечение. Дики успел сообщить об этом коллегам на поверхности, и уже в скором времени к нему на помощь примчались специалисты.

Всего в операции участвовали 150 человек из разных стран. Спасатели добрались до мужчины и подняли его к лагерю экспедиции на глубине 500 метров, где врачи сделали ему переливание крови. Спустя еще два дня спелеолога подняли на поверхность.

Шнобелевские открытия

Фото: onlinelibrary.wiley.com

Очередная церемония вручения Шнобелевской премии (дается за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом – задуматься". – Прим. ред.) прошла в онлайн-формате. В этом году по машиностроению награды удостоились эксперименты по оживлению пауков для их последующего использования как механических инструментов захвата.

В сфере общественного здравоохранения победило изобретение Стэнфордского туалета: это устройство, которое может провести анализ продуктов жизнедеятельности. В области физики лучшей признана работа по измерению степени "влияния половой активности анчоусов" на перемешивание воды в океане.

В свою очередь, в области медицины первенство присудили за использование трупов для исследования количества волос в обеих ноздрях человека. А в психологии одержал победу эксперимент, направленный на определение числа прохожих, останавливающихся посмотреть вверх, когда они видят других смотрящих в том же направлении людей.

Кровожадная креветка

Фото: ©ENVIRONMENT AGENCY

В Крыму в реке Салгир ученые обнаружили креветок, которые принадлежат к хищному виду Dikerogammarus villosus, сообщает сайт "Комсомольской правды". Такие обитатели могут быть опасны для экосистемы, поскольку бесцеремонно вытесняют других жителей водоемов, обеспокоены ученые.

Размер "креветок-убиц" составляет всего три миллиметра, но они могут вырасти до трех сантиметров. Славятся они своим агрессивным поведением, причем добычу часто оставляют недоеденной.

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