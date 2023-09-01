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Новости

01 сентября, 17:45

Общество

Дивный мир за неделю: рогатые утехи, воображаемая гитара и выдра-воровка

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Козьи утехи

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Москва 24"

В московском Бутове козы (которые уже много лет свободно пасутся в районе) ворвались в детский логопедический центр и решили заняться там продолжением рода. Весь процесс попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Москва 24", видно, как трое животных уверенно заходят в здание и двое из них сразу же предаются утехам. Увидев всю картину, сотрудницы центра со смехом поспешили закрыть дверь, отделявшую копытных от ресепшена. Как именно в итоге удалось прогнать коз, не уточняется.

Прожорливая выдра

Фото: 123RF/byrdyak

Дикая выдра нанесла многотысячный ущерб британскому отелю Grosvenor Pulford Hotel&Spa в городе Честер, сообщает газета The Daily Telegraph. Животное украло из прудов гостиницы редких карпов кои.

Преступление смогли раскрыть с помощью установленных на территории камер. Известно, что хищница успела стащить 50 рыб, а стоимость каждой из них – более 2,5 тысячи долларов. Всего же серия обедов для выдры обошлась отелю в 126 тысяч долларов.

Музыканты с богатым воображением

Видео: vimeo.com/Air Guitar World Championships

Жительница Японии Нанами Нагура стала чемпионкой мира по игре на... воображаемой гитаре. Соревнования прошли в финском городе Оулу, и девушка стала лучшей уже третий раз. В качестве приза она получила настоящую гитару ручной работы, уточнили организаторы.

Вторым стал представитель Финляндии, а бронзу нестандартного состязания взял россиянин Кирилл Блюменкранц, выступавший под флагом Франции.

Традиция проведения конкурса зародилась еще в 1996 году: тогда мероприятие стало частью развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.

Слепота из-за телефона

Фото: 123RF/dumrongsak

Жительница Китая, 24-летняя Сяо Шэнь, временно ослепла на один глаз из-за долгого просмотра видео лежа на боку.

Как уточняет MS News, девушка часто и подолгу просматривала контент в положении лежа. В какой-то момент Сяо внезапно перестала видеть одним глазом. На следующий же день зрение вернулось, но китаянка все равно решила обратиться к врачу.

В итоге специалисты выяснили, что у девушки поражено глазное дно: на нем образовался узор, напоминающий леопардовый окрас. Обычно такие состояния развиваются у людей с сильной близорукостью. Причем врачи подчеркнули, что болезнь, которую могла спровоцировать привычка слишком долго смотреть в экран, плохо поддается медикаментозному и хирургическому лечению.

Олени-нелегалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Норвегии убили 40 оленей, которые нелегально перешли границу с Россией в поисках лучших пастбищ. По данным AP News, животные пасутся на заповедных территориях, чем наносят им вред, и причиной убийства стало нежелание норвежских властей выплачивать РФ компенсации.

К слову, незадолго до этого российская сторона потребовала выплатить по 444 тысячи рублей за каждого оленя, который пересек границу и пасся в Мурманской области, а также 417,2 миллиона – за все дни пребывания животных на территории РФ.

Уточняется, что сейчас Норвегия занимается восстановлением обветшавших ограждений вдоль границы. По словам специалистов, это поможет остановить незаконную миграцию оленей.

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