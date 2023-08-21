Дивный мир за неделю: забег "динозавров", коллекция навозников и медведь-наглец

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Где-то до нашей эры...

Видео: YouTube/KSAT 12

На ипподроме Emerald Downs в американском штате Вашингтон прошла традиционная "Гонка тираннозавров" (T-Rex Race). Свыше 200 участников забега, одетые в костюмы доисторических ящеров, преодолели дистанцию чуть более 100 метров.

Ролик с необычных состязаний, которые проводятся с 2017 года, опубликовали в YouTube. Как уточняет AP News, победителя выбирали с помощью фотокамер – до финиша почти одновременно добрались сразу несколько "тираннозавров".

Побег в стиле "Мадагаскара"

Слон и жираф сбежали со съемочной площадки в Италии, рассказывает Roma Today. Все произошло на популярной киностудии "Чинечитта" в Риме. Один из очевидцев побега снял на видео, как животные удирают от дрессировщика, который кричит им: "А ну идите сюда!"

Предположительно, слон и жираф просто не выдержали духоты в помещении, где были вынуждены находиться долгое время. Правда, далеко убежать у актеров не вышло: их вернули в павильон через несколько минут.

Буратино 2.0

Деревянная скульптура, автор которой одержал победу на фестивале народных ремесел под Томском, стала настоящей сенсацией в соцсетях. Неординарная работа под названием "Воспитание" принадлежит Александру Матеркову: композиция представляет собой обезумевшего Папу Карло, который вбивает гвозди в несчастного Буратино за его плохое поведение.

По словам Матеркова, никакого смысла в свою работу он не вкладывал, но если есть "хейт" (многие пользователи не оценили выбор жюри), значит, все получилось, сообщает Газета.ру.

"Приз пропью. А что с ним делать еще? Ну, куплю жене сапоги", – добавил мастер в разговоре с изданием.

Коллекция жуков

Японец собрал коллекцию из 450 навозных жуков, которых подбирал по цветовому градиенту, сообщает Oddity Central. Все экземпляры он упорядочил от темно-синего до фиолетового оттенков и выложил в соцсети.

Пост с необычной коллекцией собрал уже более 1,4 миллиона просмотров. Выяснилось и то, что мужчина не одинок в своем увлечении: еще одну подборку навозных жуков показал под постом другой пользователь (правда, она оказалась чуть меньше, чем у автора публикации).

Косолапый загул

В Калифорнии медведь забрался в частный дом, съел всю еду, а после уснул в кровати хозяина, сообщает издание UPI.

По словам владельца коттеджа Брайана, в момент прихода "гостя" он с друзьями отдыхал на озере неподалеку. Прогулку прервало уведомление от системы безопасности, что в дом кто-то проник.

Мужчина подключился к установленным в коттедже камерам и увидел огромного медведя, который спит на его кровати. Не долго думая, Брайан решил выпроводить наглеца, включив в помещении сирену. Единственное, что оставалось недовольному косолапому, – сбежать в лес.