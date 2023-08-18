Дивный мир за неделю: пьяные еноты, часы для безрукого и живые барби-близнецы

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



Операция "Барби"

Сестры-близнецы Долли и Дейзи Симпсон из английского города Стоктон-он-Тис с детства были одержимы внешним видом кукол Барби, пишет Daily Mail. По словам девушек, они всегда восхищались яркими загорелыми блондинками с большой грудью и стремились быть похожими на свой идеал. Из-за любви к Барби они потратили 160 тысяч фунтов на пластику. В пересчете на рубли это чуть больше 19 миллионов.

За восемь лет сестры полностью изменили свою внешность. В частности, "усовершенствовали" нос, губы, подбородок, челюсть, щеки и ягодицы. Кроме того, поставили себе виниры. При этом близнецы не намерены останавливаться на достигнутом. В планах у девушек увеличить грудь и скорректировать нос. По словам сестер, с новой внешностью они чувствуют себя женственными.



Нападение пьяных енотов

Фото: twitter.com/Heute im Bundestag

В Германии дикие еноты забегают в дома людей и съедают их питомцев: аквариумных рыбок, кроликов и хомяков. О нападениях животных сообщает Mirror. Причем отмечается, что еноты якобы совершают "преступления", находясь в алкогольном опьянении. Недопитые горячительные напитки, в частности пиво, они находят в мусорках.

По словам специалистов, за последний год власти страны истребили 200 тысяч животных, но это не помогло решить проблему. Их популяция, наоборот, продолжила расти с еще большей скоростью. Охотники в Берлине просили разрешить отстреливать енотов, но им отказали. Местный сенат лишь призвал горожан получше запирать баки с мусором.



Агрессивный краб

С не менее агрессивным нападением столкнулись итальянцы, передает Reuters. У берегов страны расплодились голубые крабы. Они способны употреблять в пищу все, что попадется под клешню, а также нападать на людей, пишут СМИ. Крабы открывают и съедают устриц, мидий и моллюсков, что негативно сказывается на меню местных ресторанов.

На борьбу с хищником власти выделили практически три миллиона евро. При этом некоторые рестораны уже начали приспосабливаться к неожиданной ситуации и предлагают своим посетителям попробовать крабовый деликатес.



Неловкий презент

Фото: twitter.com/Real Federación Española de Ciclismo

Паралимпийцу-велосипедисту без рук Рикардо Тену на чемпионате мира в Шотландии вручили наручные часы. Казалось бы, спортсмен мог обидеться, но мужчина отнесся к случившемуся с юмором. В своих соцсетях Тен поблагодарил компанию – производителя часов за "веру в этот инклюзивный супермир".

Спортсмен опубликовал ролик, в котором надел аксессуар на оставшуюся часть руки, тем самым показав, что можно найти выход из любой неудобной ситуации. На чемпионате он взял шесть медалей (три золота, два серебра и бронзу), выступая в классе С1 – в нем соревнуются люди с тяжелыми нарушениями. По данным СМИ, паралимпиец лишился одной ноги и обеих рук еще в детстве. Тогда он задел линию электропередачи и получил серьезные ожоги.



Не заметившая беременность

Фото: vk.com/Минздрав Московской области

Жительница подмосковного Наро-Фоминска, которая весила 157 килограммов, не заметила беременность, сообщает Минздрав области. Подозрения, что происходит нечто странное, у будущей матери появились на шестом месяце, когда она начала ощущать резкие перепады настроения и стремительно набирать вес.

В связи с этим 32-летняя женщина обратилась в больницу, где УЗИ показало, что у нее 29-я неделя беременности. Будущую мать немедленно отправили в местный перинатальный центр. На 37-й неделе пациентке сделали кесарево сечение. В результате родилась здоровая девочка весом 3 400 граммов и ростом 54 сантиметра. Маму и малышку уже выписали из больницы.

