Дивный мир за неделю: смерть от сыра, олимпиада капибар и незапланированный круиз

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Смерть от пармезана

Фото: twitter.com/L'Eco di Bergamo

В итальянском городе Бергамо на собственном складе погиб владелец сыроварни, 74-летний Джакомо Кьяппарини. Как сообщило издание The Local, мужчину придавило множеством сырных головок, которые упали со сломавшейся полки.

По словам прибывших на место спасателей, они разбирали завалы руками в течение 12 часов, надеясь, что Кьяппарини все-таки выжил.

Известно, что каждая головка твердого сыра Grana Padano (его мужчина производил с 2006 года) весит почти 40 килограммов. Всего на складских полках высотой 10 метров их хранилось около 25 тысяч штук. По предположениям полицейских, стеллаж мог сломаться, когда Кьяппарини проверял сыр на зрелость.

Капибара против арбуза

В Японии прошла олимпиада по поеданию арбузов среди капибар. В ней приняли участие пять животных из разных зоопарков страны. Победу одержала капибара из Сайтамы, которая съела свой кусок за 89 секунд.

В то же время участница, занявшая последнее место, расправилась с порцией за семь минут (как шутят в Сети, "не проиграла, а растянула удовольствие").

Аллергическая скупка

Лиа Уильямс, летевшая из Дюссельдорфа в Лондон авиакомпанией Eurowings, скупила все пачки орехов на борту, переживая за свою жизнь. Необычную историю рассказал The Mirror.

У девушки тяжелая форма аллергии: однажды во время другого полета у нее случился сильный приступ из-за того, что сосед по креслу просто начал есть арахис.

Перед рейсом в Лондон Лиа предупредила о своем недуге экипаж и попросила объявить об этом на весь салон. Но стюардессы навстречу девушке не пошли. В итоге Уильямс пришлось купить все 48 пакетиков с орехами на борту за 150 фунтов стерлингов (почти 18 тысяч рублей). Уточняется, что "аллергенная скупка" обошлась девушке в три раза дороже, чем ее билет на самолет.

На руле через океан

Фото: twitter.com/Roberto Pérez

Четверо мужчин из Нигерии пересекли Атлантический океан на небольшом руле, который располагается под кормой грузового суда. Историю "круиза" рассказал The Guardian.

Таким образом беженцы пытались добраться до Европы, но прогадали с маршрутом: выяснилось, что корабль шел в Южную Америку. В результате "путешествие" длилось дольше, чем предполагалось, а у мужчин на десятый день закончилась вода и еда. Из-за жажды им пришлось пить соленую воду из океана, попадавшую на руль. Спустя еще четыре дня судно доплыло до одного из портов на юго-востоке Бразилии. Там "моряков" увидели и сняли сотрудники полиции.

Уточняется, что один из пойманных решил покинуть Нигерию, поскольку его арахисовую ферму разрушили. В итоге мужчина остался и без денег, и без дома, поэтому хотел попытать счастья в другом месте. Он верит, что чуть позже перевезет в Бразилию своих родственников. С ним же в стране остался и еще один беглец. Двое других мужчин решили вернуться на родину – в этом им помогли власти.

Жалость ко вшам

Женщина из Австралии отказалась травить вшей, которые завелись у ее дочери, поскольку является веганом и выступает против убийства живых существ. Об этом пишет LADBible.

О любви женщины к животным рассказала ее соседка (их дочери – подруги). Однажды девочка пришла к ним в гости, постоянно почесывая голову. В итоге женщина осмотрела ее и увидела огромное количество вшей.

Когда она рассказала об этом маме ребенка, та ответила, что все знает, но не будет травить насекомых и стричь девочке волосы. Она уверена: все решится само, а чтобы вши выжили, вычесывала их из головы ребенка на траву.