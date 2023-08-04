Дивный мир за неделю: дверь смерти, безработный кот и арбузы из Антарктиды

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Дверь в иной мир

Дверь особняка, в котором в 1960-е годы сектанты убили беременную актрису Шэрон Тейт, выставили на торги. Она была установлена в доме на Сьело-драйв в Беверли-Хиллз, где девушка жила с мужем, режиссером Романом Полански.

Владелец злополучной двери планировал выручить с продажи от двух до четырех тысяч долларов, но уже в самом начале один из потенциальных покупателей предложил 22 тысячи.

Известно, что в ночь убийства члены секты написали на двери слово pig ("свинья"). К слову, от самого особняка ничего, кроме двери, не осталось, поскольку дом снесли. Сейчас на его месте стоит коттедж создателя сериалов "Полный дом" и "Биография" Джеффа Франклина.

Без работы из-за веса

В Вологде кота с позывным Беляш отстранили от работы в аварийно-спасательной службе из-за лишнего веса, рассказали в соцсетях сами сотрудники.

Хвостатого приютили еще в мае: вылечили и сделали прививку. В итоге счастливый кот за пару месяцев набрал такой вес, что однажды застрял между стеной и батареей. Диета не дала результатов, потому что кто-то тайно продолжал его подкармливать (из-за этого с личным составом даже проводили беседу).

ЗОЖ-режим продолжился, но Беляш был настолько не в восторге, что чем-то перекусил прямо на улице и отравился. Было принято решение – отправить пушистого на лечение домой к одному из сотрудников.

По последней информации, Беляш уже похудел с 7,3 килограмма до 6,2, поэтому скоро может вернуться на работу. Тем более что там его ждут, ведь животное по-настоящему участвует в выездах. Однажды он одним своим видом спас детей от "нападок" чаек: пока кот отвлекал птиц, спасатели переместили их гнездо.

Самый старый человек

Фото: из личного архива семьи Гомес

Самый старый человек в мире – Хосе Паулино Гомес – умер в Бразилии на 128-м году жизни. По документам, он родился в 1895 году и, предположительно, был единственным на планете человеком, появившимся на свет в XIX веке.

Причиной смерти Хосе стала полиорганная недостаточность, связанная с почтенным возрастом.

Известно, что мужчина занимался сельским хозяйством, а ездить на лошади перестал только четыре года назад. Долгожитель питался натуральными продуктами и блюдами традиционной кухни, поделились его родственники.

У Гомеса остались семеро детей, 25 внуков и 42 правнука.

Арбузы "с льдины"

Полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде. Максимальный вес одной из восьми ягод составляет килограмм, а диаметр – 13 сантиметров. Посадили арбузы в конце апреля на российской станции "Восток", сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Для эксперимента выбрали скороспелые сорта, которые могут адаптироваться к дефициту кислорода и низкому атмосферному давлению. Урожай удалось вырастить при помощи специально разработанного фитотехкомплекса, почвозаменителя, светового спектра и питательных растворов.

В ААНИИ подчеркнули, что по вкусу и аромату плоды получились не хуже тех, что растут в привычных для них условиях.

Агентства для исчезновений

В Японии набирает популярность явление под названием "Джохатсу". По данным местных СМИ, это побег от проблем в реальной жизни, с которыми человек не может справиться. Ежегодно около 100 тысяч японцев исчезают, оставляя работу, семью, и начинают все сначала под другим именем и в другом месте. Например, так делают те, кто пережил развод или другие проблемы в личной жизни, кто страдает от давления общества или же от конфликтов с родственниками.

Отмечается, что исчезнуть людям помогают специализированные агентства. Их в Японии называют "службами ночных переездов", а стоимость услуг может достигать 2,5 тысячи долларов. Они помогают незаметно вывезти необходимые вещи, а иногда и детей.

Самое удивительное, что после таких побегов людей редко кто-то ищет, если полиция не видит в деле признаков преступления. Кроме того, в стране строгие законы о конфиденциальности личных данных, которые никто не рассекречивает.