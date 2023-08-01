В Бразилии умер самый старый человек в мире

Фото: из личного архива семьи Гомес

В Бразилии умер Хосе Паулино Гомес – самый старый на сегодняшний день человек в мире, который несколько дней не дожил до 128 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Гомес родился в 1895 году. Всю свою жизнь он занимался животноводством. Отмечается, что ездить на лошади мужчина перестал лишь несколько лет назад. В последние месяцы он страдал от полиорганной недостаточности, из-за чего не мог вставать с кровати.

У мужчины остались семеро детей, 25 внуков и 42 правнука. Одна из его внучек рассказала, что тот был простым человеком, который не любил городскую жизнь и сам занимался сельским хозяйством.

Случай бразильца пока не занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Самым пожилым ныне живущим человеком там указана испанка Мария Браньяс Морера, которой сейчас 115 лет.

В сентябре прошлого года в России скончалась старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Ей было 105 лет. В годы войны она служила на фронте медсестрой и была ранена.

