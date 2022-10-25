В Иране на 95-м году жизни скончался самый грязный человек в мире

Фото: телеграм-канал SHOT

Житель Ирана Аму Хаджи, которого называли самым грязным человеком на Земле, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина рассказывал, что перестал мыться более 60 лет назад из-за страха заболеть. Также Хаджи признавался, что испытывает моральное и физическое отвращение даже от мысли о воде и мыле. Тем не менее за несколько месяцев до смерти мужчину уговорили принять душ.

Большую часть жизни Хаджи провел в деревне Деджга на юге Ирана, где стал известным из-за своих необычных жизненных представлений. Любимой пищей иранца было гнилое мясо дикобраза, а пить воду он предпочитал из ржавой масленки. Жил Хаджи в кирпичной хижине, которую ему построили соседи, чтобы тот перестал ночевать в канаве.



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