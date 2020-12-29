Российский сумоист из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год

Попавший в Книгу рекордов Гиннесса российский сумоист Джамбулат Хатохов умер в возрасте 21 года. Об этом в Instagram сообщил президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев.

Известно, что Хатохова в возрасте 3,5 лет внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого и сильного мальчика в мире для своего возраста.

В 2003 году он весил 48 килограммов, носил обувь 32 размера и обладал уникальной силой. При этом врачи подтверждали абсолютное здоровье ребенка.

В настоящее время причина смерти молодого человека не называется.

