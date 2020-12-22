Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер

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Автор и продюсер "Чужого" скончался на 78-м году жизни. Это произошло в Бангкоке, причиной смерти стал рак, сообщает Deadline.

Помимо "Чужого", Гайлер написал сценарии к фильмам "Заговор "Параллакс", "Черная птица", "Забавные приключения Дика и Джейн", "Прорва".

Также он продюсировал сериалы "Байки из склепа" и "Байки хранителя склепа".

Ранее стало известно о смерти французского актера Клода Брассера. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Представители Брассера уточнили, что его смерть не связана с коронавирусом. Его похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез.