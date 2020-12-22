Умер актер Клод Брассер

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Французский актер Клод Брассер скончался в возрасте 84 лет. Он снимался у таких режиссеров, как Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер, сообщает телеканал RTL.

Представители Брассера уточнили, что его смерть не связана с коронавирусом. Его похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез.

Отмечается, что Брассер снялся в картинах "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны", "Бум", "Бум-2" и других.

Он дважды бал удостоен кинематографической премии "Сезар". В 2008 году ему присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона.