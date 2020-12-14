Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре

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Скончался известный британский писатель Джон Ле Карре. Об этом сообщает литературное агентство Curtis Brown.

Сообщается, что писатель скончался в Корнуолле в возрасте 89 лет.

"С великой скорбью вынуждены сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон Ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года", – говорится в заявлении.

В агентстве выразили соболезнования сыновьям писателя и его жене. Уточняется, что смерть Ле Карре не связана с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы", – добавляется в сообщении.

Ле Карре стал автором 22 шпионских романов, переведенных на десятки языков. Наиболее известные из них – "Русский дом", "Шпион, выйди вон!", "Шпион, пришедший с холода".

В 2011 году по мотивам романа "Шпион, выйди вон!" был снят художественный фильм. Главную роль в картине исполнил Гэри Олдмен.