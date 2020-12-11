Умер актер из сериала "Вечный зов" Николай Иванов

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Умер народный артист РФ Николай Иванов, известный по главной роли в советском фильме "Вечный зов". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где служил актер.

Иванов скончался в возрасте 77 лет. У него была сердечная недостаточность. Дата и место прощания пока неизвестны.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. В 1963 году он окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и сразу же был принят в труппу театра. За свою карьеру он сыграл свыше 80 ролей.

Актер играл в фильмах "Барышня-крестьянка", "Море в огне", "Вечный зов", "Еще можно успеть", "Кузнечик", "Россия молодая", "Обрыв", "Сошедшие с небес" и других.