Актер из фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер из-за COVID-19

Фото: кадр из фильма "Собачье сердце", режиссер Владимир Бортко

Умер народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", сообщает ТАСС.

Как рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер неделю лежал с коронавирусом на аппарате ИВЛ. Ему был 71 год.

До самой смерти Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе. Заславский назвал его фантастическим мастером и прекрасным актером.

О дате и месте прощания и похорон пока не сообщается.

Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре. В кино он дебютировал в 1976 году в фильме "Восхождение", который принес ему всесоюзную известность.