Умер кинорежиссер Ким Ки Дук

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В Латвии умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук, сообщает портал Delfi.

Режиссер скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет.

По данным издания, Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября. Сообщается, что якобы он планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, однако не пришел на запланированную встречу.

Его коллеги забеспокоились и начали искать режиссера по больницам. В связи с правилами по защите личных данных поиски осложнились.

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как "Натянутая тетива", "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом", "Мебиус", "Адрес неизвестен" и "Время".