Умер актер Вячеслав Езепов

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Умер народный артист РСФСР, ведущий актер Малого театра Вячеслав Езепов. Ему было 79 лет, передает RT со ссылкой на пресс-службу театра.

"В Малом театре большое несчастье – 9 декабря ушел из жизни народный артист России Вячеслав Езепов. Это был великолепный мастер, наделенный яркой индивидуальностью и колоссальным талантом", – рассказали сотрудники театра.

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове. После окончания школы-студии МХАТ он был принят в Русский академический театр имени Леси Украинки. Езепов играл в пьесах по произведениям Сергея Найденова, Антона Чехова, Александра Островского и других известных писателей.

В 1967 году Езепов был принят в Малый театр, где за 54 года исполнил 40 ролей. Он был известен не только по выступлениям в театре, но и по ролям в кино. На его счету более 60 ролей в кино и на телевидении.

