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Умер заслуженный артист России Александр Самойлов, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на МХАТ имени Горького, где служил актер.

Самойлов ушел из жизни в возрасте 68 лет в результате продолжительной болезни.

"В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" – Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь", – заявили в театре.

Александр Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, после чего его приняли в труппу театра имени Маяковского. Затем артист работал в Московском областном театре драмы и Московском областном театре имени Островского. В 1994 году он поступил во МХАТ имени Горького.