Умер актер из "Твин Пикс" Дэвид Лэндер

Фото: twitter.com/landofthe80

Американский актер Дэвид Лэндер скончался на 74-м году жизни. Об этом рассказали родные артиста, сообщает "Газета.ру".

Лэндер ушел из жизни 4 декабря. Он умер из-за осложнений, связанных с рассеянным склерозом. С этим недугом актер боролся почти 40 лет.

Актер сыграл свыше 100 ролей в кино. Он знаком зрителям по фильмам "Твин Пикс", "Стартрек", "Лаверна и Ширли", "Сабрина – маленькая ведьма", "Очень страшное кино" и другим. Лэндер также снимался в телесериалах, писал сценарии, работал в озвучке.