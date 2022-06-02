Умерла победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич

Фото: vk.com/lena.yasevich

Умерла победительница 12-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич. Ей было 43 года, сообщает Пятый канал со ссылкой на ее коллегу Никиту Турчина.

Он уточнил, что смерть наступила во вторник, 31 мая. Прощание запланировано на пятницу, 3 июня.

Как рассказала еще одна участница шоу Татьяна Ларина, Ясевич два раза переболела COVID-19.

"Плохо дышала, решила, что справится сама, то есть организм пошел в dawn. Не лечилась – и осложнение на печень", – рассказала Ларина телеканалу "360".

О плохом состоянии здоровья Ясевич рассказал и другой коллега Анатолий Леденев. По его словам, анализы крови победительницы шоу в последнее время были плохими.

"Я видел, предупреждал ее. Сердечко не выдержало", – добавил Леденев.

Елена Ясевич родилась в Белоруссии, в пять лет переехала в Бурятию. Закончила Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Ясевич стала известной после победы в шоу "Битва экстрасенсов" в 2011 году.