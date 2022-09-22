Скончалась старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

В России скончалась старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

Ветеран умерла в возрасте 105 лет в медицинском учреждении.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны", – написал Моор.

По данным сайта Книги рекордов России, Александра Чебаненко имела наибольший возраст участницы Великой Отечественной войны в России.

Женщина родилась 10 марта 1917 года в Богоявленском Пензенской области. В ходе Великой Отечественной войны она служила на фронте медсестрой, была ранена.

Ветеран награждена орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

После окончания войны женщина трудилась на севере Тюменской области, а затем проживала в Тюмени.