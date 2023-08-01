Входную дверь дома, где убили Шэрон Тейт, выставили на аукцион

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Входную дверь дома, в котором в 1969 году члены основанной Чарльзом Мэнсоном секты "Семья" убили актрису Шэрон Тейт, выставили на торги. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

Аукцион продлится до сентября. Владелец лота изначально ожидал выручить от двух до четырех тысяч долларов, однако уже в начале торгов один из участников сделал ставку в размере 25 тысяч долларов. Не исключено, что стоимость двери к концу аукциона вырастет в разы.

Отмечается, что дверь была установлена в особняке на Сьело-драйв в Беверли-Хиллз, который в конце 1970-х снимали Шэрон Тейт с супругом режиссером Романом Полански. В ночь убийства актрисы члены секты написали на двери слово Pig, что в переводе на русский значит "свинья".

Ранее стало известно, что гитару Джими Хендрикса модели Wilshire выставили на аукцион за 1,25 миллиона долларов. Выпущенная в 1961 году гитара компании Epiphone была одной из первых в профессиональной карьере музыканта.

