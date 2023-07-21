Дивный мир за неделю: рыба-апокалипсис, одержимая горилла и нейрохируг-самоучка

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Рыба-оракул

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chengruwang

Дайверы сумели заснять у берегов Тайваня двухметровую "рыбу судного дня" (ее также называют рыбой-ремнем, рыбой-веслом), которая обычно встречается на глубине от поверхности до 500–700 метров.

Свое прозвище она получила неслучайно. Считается, что в Японии появление этих рыб говорит о приближающихся неприятностях: на пляжах страны их замечали в течение двух лет перед цунами и землетрясением в Фукусиме.

При этом никаких научных доказательств пророчествам рыб нет.

С собакой по океану

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Tim Shaddock

Рыбак из Сиднея Тим Шаддок и его собака Белла более трех месяцев дрейфовали в Тихом океане, сообщает австралийский телеканал 9 News.

Еще в апреле "парочка" отправилась из Ла-Паса (Мексика) в Полинезию (Франция) – протяженность такого маршрута составляет свыше шести тысяч километров. Но судно рыбака попало в шторм, и на нем вышла из строя вся электроника – так яхта осталась без какой-либо связи и управления.

Все эти месяцы мужчина и его собака питались сырой рыбой и пили дождевую воду. Потерявшегося Шаддока случайно заметил пилот, который вылетел искать косяки тунца для рыбаков. К тому моменту мужчина уже сильно похудел и оброс.

Врачи считают, что не упасть духом и побороться за жизнь рыбаку помогла именно его собака.

Сам себе нейрохирург

Блогер из Новосибирска Михаил Радуга решил в домашних условиях самостоятельно вживить себе в мозг имплант-электрод, который помогал бы генерировать "ясные сны". Известно, что к вмешательству он готовился по роликам на YouTube и отрабатывал свои навыки на овцах.

Операцию, которая длилась около четырех часов, мужчина провел еще в конце июня. Как позднее он рассказал в своих соцсетях, "из-за нехватки опыта" в процессе было потеряно много крови, выжил он "только чудом".

Спустя пять недель врачи извлекли из головы экспериментатора чип. Как сообщает Daily Mail, ученый-нейрохирург из Оксфорда Алекс Грин раскритиковал блогера и заявил, что ему очень повезло выжить и не получить инсульт.

Одержимая смартфоном горилла

facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Toronto zoo

Посетителям одного из канадских зоопарков запретили показывать экраны телефонов горилле – из-за излишней любви к гаджетам у животного ухудшились отношения с сородичами.

О 13-летнем самце по кличке Нассир рассказал Daily Mirror. По словам специалистов, горилла настолько привыкла смотреть ролики о других животных, которые ей показывали посетители, что вообще перестала общаться с "семьей". Поэтому сотрудники решили поставить у вольера таблички, запрещающие показывать обезьяне смартфоны.

Насколько успешно проходит "реабилитация", пока не уточняется.

Поклонение хвосту

У 14-летнего мальчика из Индии вырос хвост из черных волос длиной полметра. Из-за этого в деревне Барвани (штат Мадхья-Прадеш) его считают воплощением божества и поклоняются ему, пишет Daily Mirror. Сам же подросток хочет избавиться от хвоста, поскольку с ним неудобно носить одежду, а также от него появляется боль при сидении и подъемах.

Отмечается, что осматривавшие мальчика врачи пока не могут определить, что же стало причиной такой особенности. Одни считают, что хвост – это генетическая мутация, другие – что виноват недостаток питательных веществ в рационе матери во время беременности.