Дивный мир за неделю: выдра-серфингистка, белка с вейпом и "Веселый коровяк"

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



Курящая белка

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Sammy Barker

В Великобритании заметили белку, которая бегает по веткам и курит вейп, сообщает Daily Star.

Женщина, ставшая свидетелем этой картины, гуляла вместе с племянником в одном из парков и увидела зверька, который что-то держал в лапах. Сначала ей показалось, что это большой красный перец, но она решила подойти поближе и рассмотреть предмет подробнее. Оказалось, что белка держит вейп.

"Я была в шоке и забеспокоилась, потому что подумала, что от нескольких затяжек ей может стать плохо. Мы сидели и смотрели за ней несколько минут, пока она не забралась выше по дереву с вейпом. Я не могла поверить своим глазам", – поделилась впечатлениями англичанка.

Уточняется, что белка так и скрылась в листьях, не выпустив устройство из лап.



Фестиваль с душком

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек "Веселый коровяк". Он проводится в селе Крылово (Осинский район) с 2009 года. Организатор Ирина Чугаева рассказала, что идею подсказал ее знакомый, который играл в такую игру со своим ребенком.

В этом году попробовать силы в необычном метании приехали жители Орла, Москвы, Оренбурга и других российских городов. По заявлениям организаторов, "снаряды" специально сушат с весны, а всего в конкурсе используют 200 лепешек, которые после обработки не пахнут и не пачкают участников.

Победителем состязаний становится тот, кто кинет лепешку дальше всех (в этом году первое место занял метатель, швырнувший "коровяк" на 57 метров).

Осьминог в животе

Врачи Сингапура извлекли из пищевода одного из пациентов осьминога, пишет Daily Mail.

Мужчина поступил в больницу с жалобами на боль в животе и тошноту. Выяснилось, что незадолго до этого он съел в ресторане блюдо, в составе которого был осьминог.

Проведя обследование, медики выяснили, что моллюск застрял в районе соединения желудка и пищевода. Отмечается, что врачам удалось вытащить находку не с первого раза, а выписали пациента только спустя два дня.

Мисс трансгендер

В конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" впервые победил мужчина, сменивший пол. Теперь он представит свою страну на мировом состязании красавиц в Сальвадоре.

Победительницу зовут Рикки Валери Колле, ей 22 года. По данным СМИ, еще в 8 лет она захотела сменить пол, в 11 взяла женское имя, а в 16 начала принимать гормоны. В этом году Колле сделала операцию по смене пола.

В соцсетях успех Колле не оценили: на трансгендера посыпались обвинения в том, что он отобрал победу у настоящих женщин.

Конкурентка серферов

Фото: twitter.com/Native Santa Cruz

Выдра из Калифорнии терроризирует местных серфингистов: животное нападает на спортсменов, отбирает у них доски, а затем катается на них по волнам. Необычную историю пятилетнего зверька рассказал The Guardian.

За животным внимательно наблюдают местные службы спасения. Что именно заставило выдру "охотиться" за людьми, пока непонятно. Уточняется, что власти сотрудничают с Аквариумом Монтерей-Бей, работники которого в ближайшее время должны поймать и изучить животное перед тем, как у него появится новый дом.