Дивный мир за неделю: семьей в психушку, брак с крокодилом и разочарование в еде

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Высокие отношения

Супруги из Китая по очереди отправили друг друга в психбольницу из-за ссор, пишет South China Morning Post. По данным СМИ, Янь часто обвиняла супруга Цяна в эмоциональной нестабильности и говорила, что тот нуждается в помощи специалистов. В октябре 2022 года ей все-таки удалось сделать его пациентом лечебницы: несколько мужчин скрутили его прямо на улице, посадили в машину и привезли в Центр для лечения психических расстройств. Там на Цяна надели смирительную рубашку и принудительно оставили на лечении. На протяжении 80 дней мужчине позволяли видеться только с женой и ее друзьями. В начале 2023-го его признали здоровым и выписали.

Похожим способом Цян решил отомстить супруге: он убедил врачей в ее неадекватности, и медики сделали вывод, что у женщины шизофрения. Правда, родственникам Янь удалось вытащить ее из лечебницы спустя три дня. После этого женщина пыталась решить вопрос в полиции, обвинив мужа в постановке ее госпитализации ради мести, но все оказалось безуспешно.

Крокодила – в жены

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула взял в жены самку крокодила с коварной целью – принести удачу своему народу. Историю рассказало агентство Agence France-Presse. По местным поверьям такой союз якобы поможет задобрить богов. Они же в свою очередь помогут населению с дождями и хорошим урожаем.

Рептилии дали имя Алисия Адриана. "Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", – заявил мужчина во время клятвы.

Нестандартное пожертвование

Сотрудники одного из польских детских домов пережили немалый стресс, когда обнаружили на крыльце учреждения большой подозрительный ящик, обвязанный цепями. К сундуку с кодовым замком была прикреплена записка, в которой говорилось: "Пожалуйста, не бойтесь. Посылка – пожертвование, ничего опасного". Более того, неизвестный также позвонил в редакцию одного из местных СМИ, чтобы назвать пароль от замка.

Как сообщает Poland Insider, без полиции ящик все же открывать не стали. Когда на место приехали правоохранители, оказалось, что сундук набит... сладостями и пачками денег (примерно 25 тысяч долларов). Сотрудники выясняют, не являются ли наличные украденными.

Тюремное воспитание

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Daytona Beach Shores Department of Public Safety

В США супружеская пара, работающая в полиции, отправила своего трехлетнего сына в тюрьму в воспитательных целях, пишет The Washington Post. Причиной стало то, что ребенок никак не мог научиться ходить на горшок. Известно, что на мальчика надевали наручники и помещали в камеру. Изобретательные родители теперь находятся под следствием.

На допросе отец ребенка сознался, что не первый раз использует в отношении сына этот воспитательный прием. Кроме того, подобным образом он уже "проучил" своего старшего ребенка, когда тот ударил девочку в школе.

"Я посадил его в тюрьму, объяснив, что так делают с теми, кто бьет девочек. Сын плакал и сказал, что никогда не сделал бы это снова", – рассказал мужчина.

Разочарование в еде

Фото: youtube.com/Afrimax English

Житель Конго по имени Жан Мари разочаровался в обычных продуктах и перешел на диету из древесного угля, камней и песка. Историю гурмана рассказала газета Tuko.

Изредка Жан возвращается к "человеческой" еде, но она уже потеряла для него свой вкус, признался мужчина. В целом эти пристрастия появились у него еще в детстве. Жан рассказал, что родственники пытались отучить его от странного хобби, чтобы он не вредил здоровью, но затея не увенчалась успехом.