Дивный мир за неделю: прах для Пинк, омоложение корейцев и сладкая вакансия

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Пинк подбросили прах

Поклонник певицы Пинк кинул на сцену небольшой пакет с прахом своей матери во время выступления певицы на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне.

Инцидент произошел во время исполнения песни Just like a pill. Артистка ненадолго прервала выступление, чтобы поднять "презент". "Стоп, это твоя мама? Я даже не знаю, что чувствовать насчет этого", – сказала Пинк с улыбкой.

Певица положила пакет на край сцены и продолжила выступление.

Замуж из больницы

70-летняя американка Шери Шоу после победы над раком третьей стадии решила выйти замуж и попросила врачей проводить ее к алтарю, пишет Today.

Со своим будущим супругом Биллом Джеймсом, который старше ее на семь лет, женщина познакомилась в Сети. Возлюбленные встречались примерно год перед тем, как Шоу узнала об онкологии. Она хотела расстаться с избранником, так как понимала, что болезнь изменит ее жизнь. Но Билл был против разрыва отношений, мужчина всячески поддерживал избранницу в непростой ситуации.

Спустя два года борьбы болезнь отступила, и Джеймс предложил Шоу пожениться. Она решила, что к алтарю ее должны вести онкологи, которые все это время занимались лечением женщины. Шери хотела, чтобы ее спасители отпраздновали с ней это знаменательное событие.

Чудом спасшийся

В США акула едва не убила рыбака, когда он мыл руки в реке. Товарищи пострадавшего случайно засняли момент нападения хищной рыбы, сообщил портал Yahoo News.

Компания мужчин отдыхала на лодке в национальном парке Эверглейдс в штате Флорида. Когда один из рыбаков решил помыть руки после того, как выпустил в воду пойманную добычу, хищница схватила его и утащила под воду. Товарищи сумели вытащить пострадавшего, его доставили в больницу на вертолете.

Пользовали соцсетей предположили, что рыбак привлек внимание акулы шумными всплесками воды. Хищнице могло показаться, что эти звуки издает раненая рыба, уверены комментаторы.

Сладкая работа

Профессионального надкусывателя десертов ищет одна из кондитерских в Кемерове. Вкусная вакансия появилась на популярном сервисе по поиску работы.

"Каждую неделю мы разрабатываем новые виды десертов и для нашего сайта необходимо делать ровные красивые укусы, чтобы выгодно представлять изделия на фото", – говорится в описании.

Среди требований к соискателю – желание есть и отсутствие аллергии. Часть зарплаты работодатель обещает платить половинками десертов, которые остаются во рту. Кроме того, кондитерская пообещала возможность карьерного роста до старшего надкусывателя.

Чтобы получить работу мечты, претендентам придется пройти тестовое задание. Необходимо сделать "надкусь" любого десерта из этой кондитерской и прислать фото на специальную почту.

Корейцы стали моложе

Жители Южной Кореи официально помолодели на один-два года после того, как страна перешла на международную систему подсчета возраста, сообщает The Korea Times.

До недавнего времени количество прожитых лет там подсчитывали по восточноазиатской системе. Она предполагала, что родившемуся ребенку сразу же начислялся год жизни. В дальнейшем возраст прибавлялся в каждый первый день лунного Нового года. С учетом того, что в международной системе человеку при рождении ноль лет, все жители Южной Кореи скинули один, а то и два года.

Однако в некоторых ситуациях старая формула продолжит действовать. Например, при поступлении в начальные классы и призыве в армию, а также во время покупки сигарет и алкоголя.