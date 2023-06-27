Зритель закинул на сцену пакет с прахом своей матери во время концерта Пинк

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Зритель кинул на сцену пакет с прахом своей матери во время концерта американской певицы Пинк. Артистка выступала на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне, пишет The Mirror.

Ситуация случилась, когда певица исполняла песню Just like a pill. В этот момент один из зрителей резко бросил к ногам Пинк небольшой мешок. В нем оказался прах матери одного из фанатов. Певица приостановила выступление и подняла "посылку".

"Даже не знаю, как к такому относиться", – с улыбкой сказала она и положила пакет на край сцены.

Ранее стало известно, что Элтон Джон дал последний в карьере концерт в родной Великобритании. Выступление прошло на фестивале в Гластонбери в рамках прощального тура певца Farewell Yellow Brick Road Tour.

Британский певец Элтон Джон дал последнее выступление на Родине