Стало известно первоначальное название "Богемской рапсодии" группы Queen

Исследователи выяснили первоначальное название песни "Богемская рапсодия" британской группы Queen, изучив черновики ее фронтмена Фредди Меркьюри. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеканал Sky News.

Набросок был сделан карандашом тогда еще существовавшей авиакомпании British Midland на листе календаря за 1974 год. Из записей следует, что песню планировали назвать "Монгольская рапсодия".

В результате часть текста композиции не стали использовать при записи, а некоторые строчки изменили. После выхода песни в 1975 году она девять недель возглавляла музыкальные чарты и стала визитной карточкой Queen.

Сейчас черновики Меркьюри выставлены на торги аукционным домом Sothby’s. Стоимость записей из 15 листов составляет 1,2 миллиона фунтов стерлингов (или около 1,5 миллиона долларов).

Сам аукцион планируется провести 6 сентября 2023 года. Там выставят более 1,5 тысячи личных вещей Меркьюри. Часть вырученных средств направят в его благотворительный фонд, а также в фонд певца и композитора Элтона Джона.

В ноябре 2022 года Queen выпустила композицию под названием Face It Alone, записанную еще в 1988 году при участии Фредди Меркьюри. Face It Alone стала первой за восемь лет новой песней коллектива с вокалом фронтмена. Последний альбом при участии Меркьюри был выпущен в 2014 году.



