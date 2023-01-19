Гитарист Fall Out Boy временно покинул группу из-за проблем с психикой

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Гитарист и один из основателей американской рок-группы Fall Out Boy Джо Троман заявил, что временно покидает группу.

"Не вдаваясь в подробности, я должен сообщить, что мое психическое здоровье стремительно ухудшилось за последние несколько лет. Поэтому, чтобы избежать того, что я исчезну и никогда не вернусь, я возьму перерыв в работе", – написал музыкант в Instagram (принадлежит Meta; организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Троман подчеркнул, что вернется в Fall Out Boy, когда почувствует улучшение своего состояния.

Ранее стало известно о смерти сооснователя, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы Screaming Trees Ван Коннера. Уточняется, что музыкант скончался из-за пневмонии в возрасте 55 лет.

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