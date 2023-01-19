Умер басист группы Screaming Trees Ван Коннер

Фото: en.wikipedia.org

Умер сооснователь, бас-гитарист и бэк-вокалист группы Screaming Trees Ван Коннер, сообщает New York Post.

Артист ушел из жизни в возрасте 55 лет. Известно, что длительное время он боролся с болезнью и скончался от пневмонии.

"Он был одним из самых близких друзей, которые у меня когда-либо были, и я очень любил его. Я буду скучать по нему вечно", – заявил брат музыканта, участник музыкального коллектива Гэри Ли.

Screaming Trees основали в 1980-х годах. Наибольшую популярность коллективу принес альбом Sweet Oblivion, который выпустили через два года после того, как группа подписала контракт с музыкальным лейблом Epic Records. В пластинку вошла композиция Nearly Lost You, которая попала в пятерку лучших песен на радио Modern Rock. Сам альбом появился в чарте Billboard 200. В 2000 году коллектив распался.

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