Певец Пол Маккартни выпустит фильм о жизни после распада The Beatles

Фото: АР/Vianney Le Caer

Британский музыкант Пол Маккартни работает над документальным проектом, в котором расскажет о своей жизни после распада музыкальной группы The Beatles. Об сообщает NME.

Режиссером фильма выступит Морган Невилл. Картина будет основана на ранее не опубликованных видео и фото из архива Пола Маккартни и его первой жены Линды Маккартни. Также в основу проекта войдут и новые интервью с участием британского музыканта.

"Будучи одержимым всем, что связано с Маккартни, я всегда чувствовал, что 1970-е годы были большой недооцененной частью его истории", – отметил Невилл.

Уже известно, что документальный фильм получит название "Человек в бегах" (Man on The Run).

Ранее сообщалось, что британский рок-музыкант Оззи Осборн отменил все свои концерты из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Музыканту тяжело передвигаться, это также подкосило и моральное состояние артиста.

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