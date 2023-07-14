Около 300 тыс кошек погибли после вспышки COVID-19 на Кипре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 300 тысяч кошек погибли на Кипре после заражения инфекционным перитонитом (FIPV), который был спровоцирован штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Вспышка коронавируса унесла жизнь каждой третьей кошки на острове. Случаи начали фиксировать в Никосии в январе 2023 года. По словам профессора Даниеля Ганн-Мура из Эдинбургского университета, подобную вспышку в таких масштабах еще не выявляли.

В материале указано, что вирус способен распространиться и на другие страны. По данным СМИ, есть случаи заражения в Израиле и Турции. Ветеринары призвали власти Кипра обеспечить питомцев лечением и провести кампанию по вакцинации.

Специальные препараты стоят не менее трех тысяч долларов, что значительно осложняет ситуацию. Более дешевый вариант представляет собой противовирусное средство, которое используют для лечения COVID-19 у людей. Ветеринарам не разрешается использовать их в практике. Речь идет о препарате молнупиравир.

На фоне этой вспышки на Кипре появился "черный рынок" дешевых нелицензионных лекарств, уточнили авторы статьи.

В марте бывший замминистра здравоохранения Британии Джеймс Бетелл заявил, что правительство страны рассматривало возможность ликвидировать всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса. На тот момент не было информации, способны ли питомцы быть переносчиками этого недуга, уточнил он.