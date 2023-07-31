Зацепившегося рогами за провода козла спасли в Дагестане

Зацепившегося рогами за провода козла спасли в селе Кутих в Дагестане. О происшествии рассказал представитель администрации Чародинского района, его слова приводит РИА Новости

Как уточняет собеседник агентства, парнокопытное животное перевозили на высоком грузовике. Во время поездки оно зацепилось за низко висевшие провода.

"Трехъярусная машина была слишком высокая. Там провода низко расположены. Люди, которые проживают на территории нашего района, знают, что с такими машинами не стоит там ехать. Это из Левашинского района приехали к нам покупать коз, овец", – объяснил он.

Козлу помогли освободиться. В настоящее время на месте происшествия поднимают провода.

Ранее амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения. Всего с начала 2023 года в связи с конфликтными ситуациями с дикими животными граждане обращались за помощью к специалистам 239 раз.

Частые нападения тигров на людей в регионе связывают с сокращением популяции кабана, которыми питаются краснокнижные хищники. Парнокопытных стало меньше из-за африканской чумы.



Козел повис на проводе ЛЭП в Дагестане