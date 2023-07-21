Львица, которую два дня искали в Берлине, оказалась кабаном

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Львица, которую искали в течение двух дней в Берлине, оказалась кабаном. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на бургомистра общины Клайнмахнов Михаэля Грубера.

"Вывод состоит в том, что два независимых эксперта сказали, что это не львица и не дикое животное, но есть признаки того, что зверь на картинке похож на кабана... Нет никаких серьезных признаков, указывающих, что это какое-то иное животное", – подчеркнул он.

По словам бургомистра, правоохранительные органы сохраняют бдительность. Предпринятые действия оказались верными, уточнил Грубер.

"В пять часов утра там что-то было. Я был поражен, насколько светлым был кабан. Он был светло-серым. Я раньше видел несколько кабанов. Это оправдывало наши действия", – объяснил он.

В ночь с 19 на 20 июля животное заметили в Клайнмахнове у Берлина. Жителей призвали не покидать свои дома.

Ранее амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения. Всего с начала 2023 года в связи с конфликтными ситуациями с дикими животными граждане обращались за помощью к специалистам 239 раз.

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