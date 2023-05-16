В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка

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Лев напал на пришедшего его покормить хозяина зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место. Об этом сообщает портал tvnoviny.sk.

По предварительной информации, лев нанес мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Смерть хозяина зоопарка подтвердила местная полиция.

Также сообщается, что на место происшествия прибыл ветеринар, усыпивший хищника. Без этого спасатели не могли подойти к телу погибшего.

В прошлом году тигр ранил Эдгарда Запашного. По словам дрессировщика, животное зацепило лапой его лицо, успев поцарапать кожу. Запашный подчеркнул, что хищник сделал это не с целью убить.

Ранее медведь растерзал женщину в Забайкалье. Инцидент произошел в лесу в Хилокском районе на юго-западе региона. На месте была развернута деятельность следственной группы.